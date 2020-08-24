На Набережной улице Брянска обустроят аллею и велодорожки

В мэрии Брянска чиновники обсудили планы продолжения благоустройства улицы Набережной, за которое 8 сентября прошлого года высказались большинство участников рейтингового голосования по выбору таких объектов для федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Реализацию этого проекта тогда отложили на 2020-2021 годы, потому что требовалось предварительно провести инженерные, гидрологические и геологические изыскания.

Как сообщает пресс-служба мэрии, наряду с чиновниками городской администрации в совещании у зама мэра Станислава Кошарного участовали представители природоохранных, ресурсоснабжающих и проектных организаций. Из ознакомили с предпроектной документацией.

Преподлагается благоустройство береговой линии от Славянской площади до дома №1 по Набережной. Там должны появиться ступенчатые спуски к воде, пирс, спортивно-игровая зона, зона отдыха, аллея для прогулок и велодорожка.

Предпроектную документацию предстоит изучить и скорректировать ресурсным организациям и природоохранным ведомствам, чтобы исключить ситуации, которые способны впоследствии негативно сказаться на проекте уже в процессе его воплощения.