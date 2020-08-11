В Клинцах пропала пенсионерка

В социальных сетях брянских групп распространяются сообщения о том, что в Клинцах Брянской области ищут пропавшую 71-летнюю женщину. С 8 августа она не выходит с родными на связь.

По словам очевидцев, она ушла 8 августа из военкомата. С тех пор о ней ничего неизестно.

Была одета в цветное длинное платье. Волосы седые.

«Просьба всех, кто ее видел или знает, где она находится, позвонить. Родственники волнуются и надеются, что она найдется живой», — написали в социальных сетях. Телефон для связи 7-929-022-69-26.