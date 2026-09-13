Мужчина и женщина пострадали в ДТП в Выгоничском районе

2026, 13 сентября 15:28

Мужчина и женщина пострадали в ДТП в Выгоничском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 12 сентября на 47 км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария. 57-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Ford. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водителя госпитализировали с травмами. 50-летнюю пассажирку после осмотра врачи отпустили домой с назначением лечения.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.