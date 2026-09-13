Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Мужчина и женщина пострадали в ДТП в Выгоничском районе

2026, 13 сентября 15:28
Мужчина и женщина пострадали в ДТП в Выгоничском районе
Источник фото

Мужчина и женщина пострадали в ДТП в Выгоничском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Утром 12 сентября на 47 км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Выгоничском районе произошла авария. 57-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Ford. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водителя госпитализировали с травмами. 50-летнюю пассажирку после осмотра врачи отпустили домой с назначением лечения.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Грузовик съехал в кювет на брянской трассе в субботу
13 сентября 15:44
Грузовик съехал в кювет на брянской трассе в субботу
Брянец получил условный срок за изготовление патронов и хранение пороха
12 сентября 17:06
Брянец получил условный срок за изготовление патронов и хранение пороха
Мужчина утонул в озере в Комаричском районе
12 сентября 16:05
Мужчина утонул в озере в Комаричском районе

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16460) брянск (7221) ДТП (2867) ГИБДД (2432) прокуратура (2187) уголовное дело (2134) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1725) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1147)