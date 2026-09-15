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Брянские следователи поздравили ветерана войны со 103-летием

2026, 15 сентября 12:15
Брянские следователи поздравили ветерана войны со 103-летием
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Брянские следователи поздравили ветерана Великой Отечественной войны со 103-летием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Накануне в гости к ветерану Великой Отечественной войны Палине Алексеевне Сергеевой пришли руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета Российской Федерации Сергей Петров и руководитель следственного управления СК России по Брянской области Алексей Кузьмичев совместно, а также офицеры ведомства и кадеты. Они поздравили женщину с днём рождения. Накануне ветерану исполнилось 103 года. 

Палина Алексеевна попала в ряды Красной армии  в 19 лет. В мае 1942 года она попала в 466-й зенитно-артиллерийский полк 8-й бригады ПВО Кавказского фронта. На военно-транспортной автомашине «ГАЗ-АА» Палина Сергеева подвозила к огневым позициям боеприпасы, доставляла стройматериалы для ДОТов и продовольствие на передовую. 

Офицеры ведомства подарили ветерану памятные сувениры и цветы, поблагодарили за неоценимый вклад в Великую Победу. При содействии сотрудников регионального СК была восстановлена одна из боевых наград ветерана — медаль «За оборону Кавказа». Сергей Петров вручил её имениннице.

Кадеты Следственного комитета России исполнили для ветерана песни военных лет.

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