Брянский суд приговорил пьяного водителя к принудительным работам за ДТП с пострадавшим

2026, 11 сентября 14:31

Брянский суд приговорил пьяного водителя к принудительным работам за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело об управлении автомобилем водителем в нетрезвом состоянии, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека рассмотрел брянский суд. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель Карачевского района

Ночью 26 июня 2026 года в селе Вельяминова пьяный фигурант без права управления транспортными средствами сел за руль автомобиля «ВАЗ». Молодой человек не справился с управлением и автомобиль перевернулся. 22-летний пассажир получил тяжёлые травмы.

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ. Решение не вступило в законную силу.