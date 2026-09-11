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ДТП

Брянский суд приговорил пьяного водителя к принудительным работам за ДТП с пострадавшим

2026, 11 сентября 14:31
Брянский суд приговорил пьяного водителя к принудительным работам за ДТП с пострадавшим
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Брянский суд приговорил пьяного водителя к принудительным работам за ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Уголовное дело об управлении автомобилем водителем в нетрезвом состоянии, повлекшем  причинение тяжкого вреда здоровью человека рассмотрел брянский суд. На скамье подсудимых оказался 19-летний житель Карачевского района

Ночью 26 июня 2026 года в селе Вельяминова пьяный фигурант без права управления транспортными средствами сел за руль автомобиля «ВАЗ». Молодой человек не справился с управлением и автомобиль перевернулся. 22-летний пассажир получил тяжёлые травмы. 

Суд приговорил виновного к двум годам принудительных работ. Решение не вступило в законную силу.

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