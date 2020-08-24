В Унече прокуратура заставила районные власти снести опасные сараи

Прокуратура Унечского района выявила во время проверки по обращению жителей района и заставила местные власти снести бесхозные сараи во дворах многоквартирных домов, находившиеся в аварийном состоянии. Как сообщает областная прокуратура, ничейные постройки могли в любой момент обрушиться и тем самым представляли угрозу для жизни и здоровья людей.

Прокурор внес главе районной администрации представление с требованием снести сараи, и тот составил план действий. Но после этого в течение более чем полугода ничего не сделал для его реализации.

Тогда надзорное ведомство в мае 2020 года направило иск в суд с требованием обязать администрацию района снести сараи. После этого та снесла их добровольно, не дожидаясь решения суда.