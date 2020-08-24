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Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила брянских врачей за слаженную работу

24 августа 13:04 Лента новостей
Вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила брянских врачей за слаженную работу
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила медперсонал брянской областной инфекционной больницы, ее главврача Елену Баранюк и оперативные службы Брянщины за слаженную работу в ситуации, когда в Брянске пришлось госпитализировать гражданку Китая, ехавшую в поезде Киев — Москва, с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.

Сама пассажирка с высокой температурой и все, кто находился с ней в одном вагоне, были госпитализированы и смогли продолжить путь после того, как коронавирус ни у кого из них не подтвердился.

В адрес брянских медиков уже тогда поступали благодарности от самих госпитализированных и их близких.

В областную инфекционную больницу был доставлен и первый на Брянщине пациент, у которого подтвердилось инфицирование коронавирусом. Всего коронавирусный госпиталь на ее базе принял 371 пациента, в красной зоне работали девять врачей.

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