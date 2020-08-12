Все идёт по плану

Какие дороги ремонтируют этим летом в Смоленской области и как продвигаются запланированные работы?

Губернатор Алексей Островский провёл совещание, на котором обсудили реализацию региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Как выполняются работы, запланированные на 2020 год, рассказал курирующий вопросы дорожного строительства профильный заместитель губернатора Геннадий Наумов. Всего по проекту «Дорожная сеть» нужно отремонтировать 22 участка дорог общей протяжённостью более 150 км (18 участков — в районах области и четыре в областном центре). Суммарный объем финансирования составит около 2,5 млрд рублей, что, к слову, почти на треть больше, чем в прошлом году (около 1,8 млрд).

Участники заседания подробно остановились на ремонте дорог в Смоленске. Работы проводятся на улицах Попова, Николаева, Кутузова и Мало-Краснофлотской. На улице Николаева (протяжённость ремонтируемого участка — 1,16 км) практически завершили прокладку новых инженерных коммуникаций, в частности, полностью заменили водопровод и ливневую канализацию. Также подрядчик начал работы по замене основания дорожного полотна и укладку нижнего слоя асфальтобетона. Параллельно с этим готовят основания под тротуары и укладывают на них плитку.

Реконструкция коммунальных сетей на улице Мало-Краснофлотской (ремонт охватил 1,43 км) также на завершающей стадии — специалисты заменили 1600 погонных метров водопроводных сетей, на 90% смонтировали колодцы и люки, установили бордюры, начали асфальтировать дорогу.

На улице Кутузова (2,25 км) модернизировали ливневую канализацию и установили бордюры. Уже подходит к концу укладка нижнего слоя дорожного покрытия. Кроме этого, рабочие установили 126 опор для уличного освещения.

На улице Попова (3,54 км) идёт замена основания дорожного полотна, частично уложен нижний слой асфальтобетона, ремонтируют тротуары.

По словам Геннадия Наумова, работы на всех четырёх улицах планируют завершить в сентябре. И пока подрядчики укладываются в установленный для них график.

Активно продвигается и ремонт дорог регионального и межмуниципального значения. Сейчас работы ведутся на 17 объектах в 11 районах области (Вяземском, Гагаринском, Демидовском, Дорогобужском, Ельнинском, Монастырщинском, Починковском, Рославльском, Смоленском, Угранском и Хиславичском). Общая протяжённость ремонтируемых участков дорог превышает 140 километров. На приведение их в порядок выделено около 1,7 млрд рублей.

Зоркий «глаз» камеры

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» призван увеличить пропускную способность дорог областного центра и улучшить организацию движения. До 2024 года планируется приобрести и установить 40 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также выполнить другие работы по развитию автоматизированной системы управления дорожным движением. На эти цели в нынешнем году из регионального бюджета направлено 70 млн рублей, за счёт которых установят девять комплексов фотовидеофиксации.

— Хочу подчеркнуть, что установка камер фотовидеофиксации уже показала свой положительный эффект по снижению количества ДТП, — отметил Наумов. — К примеру, в Смоленске на улице Свердлова существовал участок дороги, где часто происходили аварии, однако после ограничения движения до 40 км/ч и установки камеры, фиксирующей нарушение скоростного режима, количество ДТП там сократилось в несколько раз.

— Рад слышать, что работа в данном направлении приносит видимые положительные результаты, — отметил Алексей Островский.

ВАЖНО

Смоленская область включилась в реализацию национального проекта БКАД в 2019 году. Планируется, что за всё время его осуществления в наш регион из средств федерального бюджета поступит около 17 млрд рублей, что позволит привести в порядок 100 км улично-дорожной сети Смоленска и более тысячи километров областных дорог.