Два ДТП произошли в Брянской области в минувшее воскресенье

По информации УМВД России по Брянской области, за прошедшее воскресенье, 30 августа, на территории произошло два ДТП. Обе аварии случились ближе к полудню.
Первое ДТП произошло около 12:15 на улице Полевой села Шкрябино Стародубского района. 28-летний водитель автомобиля КАМАЗ, двигаясь в сторону села Мадеевка остановился, заглушил двигатель, вышел из кабины и приступил к ремонту КПП. При этом автомобиль не был поставлен на ручник. В результате КАМАЗ наехал на водителя. В результате ДТП водитель автомобиля КАМАЗ с диагнозом закрытый перелом ребер слева и забрюшинная гематома — госпитализирован.
Следующее ДТП произошло около 11:30 на 397 км автодороги М3 «Украина» в Навлинском районе. 22-летняя девушка-водитель Kia Ceed, двигаясь в сторону города Киева не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. Девушка пояснила, что уходила от столкновения с автомобилем Nissan, выехавшим на полосу ее движения при обгоне. В результате ДТП 29-летний пассажир автомобиля Kia Ceed получил сотрясение головного мозга.
Ранее, под Брянском столкнулись 4 автомобиля.
30.08.2020 12:13
У жителя Ярцево выхватили из рук сумку с деньгами и телефоном
На одной из улиц в Ярцево у местного жителя украли сумку с вещами, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Потерпевший рассказал, что к нему подбежал неизвестный. Он несколько раз ударил его в лицо, выхватил сумку с мобильным телефоном и документами и убежал. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался
30.08.2020 11:40
Еще 15 смолян заболели коронавирусом
В Смоленской области на утро 30 августа число заболевших коронавирусом составляет 6157 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 15 смолян. За то же время вылечились 16 жителей региона. Всего с начала пандемии с коронавирусом справились 5282 человека. За последние 24 часа новых смертей не зарегистрировали. За несколько месяцев распространения
30.08.2020 10:47
Спасатели эвакуировали десять человек при пожаре в Рославле
Утром 29 августа в пятиэтажке на улице Маяковского в Рославле произошел пожар в квартире на первом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 77-летний мужчина, проживающий в квартире, зайдя на кухню, обнаружил пламя, которое охватило мебель. Мужчина не смог самостоятельно справиться с огнем, и он поспешил покинуть квартиру. Пенсионер получил многочисленные ожоги, и
29.08.2020 15:15
На Смоленщине ГИБДД проводит сплошные проверки водителей
Сотрудники полиции планируют организовать массовую проверку водителей в Смоленской области 29 и 30 августа, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области. В выходные дни смоленские инспекторы проведут специальное профилактическое мероприятие, чтобы предотвратить правонарушения, приводящие к ДТП. В рамках подобных мероприятий сотрудники ГИБДД на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства, при этом оценивают состояние каждого
29.08.2020 11:24
Еще 19 смолян подхватили коронавирус
Число заболевших коронавирусом смолян достигло 6142 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 29 августа. За последние 24 часа от коронавируса вылечились 24 человек. 19 жителей региона получили положительный результат на тест на коронавирус. Так, с начала пандемии 5266 человек смогли успешно пройти лечение и выписаться из больницы. За минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального
29.08.2020 11:17
Подгоревшая еда чуть не привела к трагедии в Сафоново
В Сафонове и в Смоленске бдительность соседей помогла предотвратить сильные пожары, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 28 августа произошло два возгорания, которые не переросли в сильные пожары из-за быстрого обнаружения и реагирования. Хозяева в двухкомнатных квартирах в пятиэтажке на улице Гагарина в Сафоново и в двухэтажке на Витебском шоссе в Смоленске не