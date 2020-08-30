Два ДТП произошли в Брянской области в минувшее воскресенье

По информации УМВД России по Брянской области, за прошедшее воскресенье, 30 августа, на территории произошло два ДТП. Обе аварии случились ближе к полудню.

Первое ДТП произошло около 12:15 на улице Полевой села Шкрябино Стародубского района. 28-летний водитель автомобиля КАМАЗ, двигаясь в сторону села Мадеевка остановился, заглушил двигатель, вышел из кабины и приступил к ремонту КПП. При этом автомобиль не был поставлен на ручник. В результате КАМАЗ наехал на водителя. В результате ДТП водитель автомобиля КАМАЗ с диагнозом закрытый перелом ребер слева и забрюшинная гематома — госпитализирован.

Следующее ДТП произошло около 11:30 на 397 км автодороги М3 «Украина» в Навлинском районе. 22-летняя девушка-водитель Kia Ceed, двигаясь в сторону города Киева не справилась с управлением и съехала в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. Девушка пояснила, что уходила от столкновения с автомобилем Nissan, выехавшим на полосу ее движения при обгоне. В результате ДТП 29-летний пассажир автомобиля Kia Ceed получил сотрясение головного мозга.

Ранее, под Брянском столкнулись 4 автомобиля.