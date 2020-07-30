На Московском проспекте Брянска изменят схему движения

Изменения затронут пешеходно-транспортный проезд.

В Фокинском районе Брянска изменят схему движения на участке проспекта Московского.

Как сообщили в городской администрации, речь идет о пешеходно-транспортном проезде вдоль проспекта Московского от дома № 1 до дома № 17.

Здесь установят дорожные знаки 4.5.1 «Пешеходная дорожка» и полусферы, запрещающие проезд. На участке между домами № 11 и № 15 уже нанесли разметку пешеходного перехода. Заезд автомобилей с проспекта Московского через многоэтажки останется доступным.

Изменения вводятся на основании обращения местных жителей и решения прокуратуры. Проект установки знаков и нанесения разметки утвержден ГИБДД.