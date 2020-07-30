Полиция учит брянцев переходить дорогу

Для пешеходов установили предупреждающие таблички.

Полицейские установили перед пешеходными переходами в Брянске информационные таблички с надписью «Внимание! Убедитесь, что выход на проезжую часть будет для вас безопасным!». Как сообщает региональное УМВД, эта мера – вынужденная.

«Как показывает практика и многолетний анализ дорожно-транспортных происшествий, пешеходы часто пренебрегают своей безопасностью, ошибочно полагая, что пешеходный переход с нанесенной «зеброй» гарантирует им безопасное пересечение дороги», – отметили в ведомстве.

По данным УМВД, абсолютное большинство пешеходов не понимают сути и, соответственно, не выполняют требование ПДД убедиться в своей безопасности перед выходом на нерегулируемый пешеходный переход.

«Это значит, что, прежде чем ступить на проезжую часть, пешеходам необходимо убедиться в том, что водители транспортных средств их заметили и самое главное остановились. Но очень многие выходят на пешеходный переход, не смотря по сторонам», – также сообщили в УМВД.

С начала 2020 года в Брянске зарегистрировано 70 наездов на пешеходов. Восемь человек погибли, 62 получили травмы.

Таблички установили у переходов с наиболее плотным потоком пешеходов и транспорта, а также там, где происходили наездов на пешеходов.

Полиция надеется, что благодаря табличкам горожане будут более внимательно переходить дорогу.