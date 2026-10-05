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ЖКХ

Специалисты устранили аварию на теплотрассе в посёлке Белые Берега

2026, 05 октября 15:35
Специалисты устранили аварию на теплотрассе в посёлке Белые Берега
Источник фото

Специалисты устранили аварию на теплотрассе в посёлке Белые Берега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

На прошлой неделе в Брянске стартовал отопительный сезон. За пять дней были запущены все котельные. Тепло пришло во все медицинские учреждения, школы и детские сады, а также в 2802 многоэтажки. 

Батареи остаются  холодными лишь в 29 домов из-за мелких неисправностей. Их устраняют специалисты.

Кроме того, при подключении к котельной произошёл прорыв теплотрассы в посёлке Белые Берега. Из-за этого тепло не поступило в школы №29 и 30. Аварийные бригады «Брянсккоммунэнерго» оперативно устранили неисправность.

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