В Брянске продолжается строительство еще двух колец

На обоих объектах уже установили 70% троллейбусных опор.

На улице Советской в Брянске продолжается строительство двух разворотных колец – на пересечениях с улицами Объездной и Крахмалева.

Как сообщает городская администрация, на первом кольце установлено 70% троллейбусных опор. Продолжается врезка в сеть бытовой напорной канализации. На втором кольце также смонтировано более 70% троллейбусных опор. Сейчас дорожники готовят щебеночное основание и готовятся к укладке верхнего слоя асфальта.

По улице Крахмалева в районе примыкания к кольцу расшили проезжую часть и сформировали заездные карманы для общественного транспорта.

На основной трассе по улице Советской уложено 24 тысячи квадратных метров верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. На этой неделе подрядчик – ООО «Дорстрой 32» – будет укладывать верхний слой на съездах с дороги и заездных карманах.

Строительство дороги по улице Советской ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Стоимость объекта более 380 миллионов рублей.