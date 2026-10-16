Полицейские возбудили уголовное дело на нетрезвого водителя в Брянске

2026, 16 октября 12:44

Полицейские возбудили уголовное дело на нетрезвого водителя в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Накануне на улице Озерной в городе Брянске наряд дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Hyundai Solaris. Манера езды вызвала у полицейских сомнения в трезвости водителя. За рулём иномарки находился 47-летний брянец. У мужчины были внешние признаки опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.

Полицейские выяснили, что ранее автомобилист уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Автомобиль отправили на специализированную штрафстоянку.