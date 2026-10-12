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Брянский суд обязал владельца заплатить покусанному его собакой ребёнку

2026, 12 октября 08:30
Брянский суд обязал владельца заплатить покусанному его собакой ребёнку
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Брянский суд обязал владельца собаки заплатить ребёнку, покусанному его питомцем. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница Володарского района города Брянска. В мае 2026 года во дворе многоквартирного дома по улице Герцена на её 10-летнего сына напала породистая собака, находившаяся без намордника. Она укусила ребёнка за ногу. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

Прокурор обратился с иском в суд. Высшая инстанция обязала владельца животного выплатить пострадавшему ребёнку 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

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