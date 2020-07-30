Брянцы будут выбирать губернатора три дня

За пост главы региона борются пять кандидатов.

Выборы губернатора Брянской области будут проходить в течение трех дней.

Как сообщила председатель Избирательной комиссии Брянской области Елена Анненкова, основной этап голосования состоится 13 сентября. Также проголосовать можно будет досрочно – 11 и 12 сентября.

Брянцы, которые в дни голосования будут находиться в Москве, смогут оставить свой голос 13 сентября на одном из 30 цифровых избирательных участков.

Напомним, на пост брянского губернатора претендуют действующий губернатор Александр Богомаз, коммунист Андрей Архицкий, справедливоросс Сергей Курденко, Дмитрий Корнилов из «Гражданской платформы» и Сергей Чернышов, представляющий «Казачью партию».