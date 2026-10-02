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Криминал

Жителя Дятьковского района ждёт суд за смертельную аварию

2026, 02 октября 12:45
Жителя Дятьковского района ждёт суд за смертельную аварию
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Житель Дятьковского района предстанет перед суд по обвинению в гибели человека в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Приговор выслушает 33-летний житель Дятьковского района. 

По версии правоохранителей, утром 14 июля на 9 км автодороги «Дятьково — Любохна» фигурант за рулём автомобиля Ford Mondeo при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗом». В аварии погиб 22-летний водитель отечественной легковушки.  

Обвиняемый признал вину и пояснил, что не рассчитал маневр.

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