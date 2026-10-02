Жителя Дятьковского района ждёт суд за смертельную аварию

2026, 02 октября 12:45

Житель Дятьковского района предстанет перед суд по обвинению в гибели человека в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрит уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Приговор выслушает 33-летний житель Дятьковского района.

По версии правоохранителей, утром 14 июля на 9 км автодороги «Дятьково — Любохна» фигурант за рулём автомобиля Ford Mondeo при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗом». В аварии погиб 22-летний водитель отечественной легковушки.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что не рассчитал маневр.