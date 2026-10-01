Рецидивиста, подозреваемого в краже детской коляски, по горячим следам задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Женщина ненадолго оставила детскую коляску около магазина, расположенного в частном секторе. Спустя время на прежнем месте имущество она не нашла. Ущерб заявительница оценила в 30 тысяч рублей.
По горячим следам оперативники уголовного розыска задержали 41-летнего брянца. Он уже был судим за совершение имущественных преступлений. Мужчина признался, что планировал продать похищенное. Коляску стражи порядка изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».