Кражу детской коляски по горячим следам раскрыли полицейские в Брянске

2026, 01 октября 17:35

Рецидивиста, подозреваемого в краже детской коляски, по горячим следам задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Женщина ненадолго оставила детскую коляску около магазина, расположенного в частном секторе. Спустя время на прежнем месте имущество она не нашла. Ущерб заявительница оценила в 30 тысяч рублей.

По горячим следам оперативники уголовного розыска задержали 41-летнего брянца. Он уже был судим за совершение имущественных преступлений. Мужчина признался, что планировал продать похищенное. Коляску стражи порядка изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».