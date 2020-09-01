Губернатор Александр Богомаз показал Брянск столичной гостье

По завершени двухдневного визита в Брянск председателя «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой губернатор Александр Богомаз организовал для нее прогулку по историческому центру Брянска. Об этом глава региона рассказал на своей странице во ВКонтакте.
«По завершении двух насыщенных рабочих дней прогулялись с ней по историческому центру Брянска. Спустились по новой лестнице от бульвара Гагарина к Набережной.
Анна Витальевна отметила, что город заметно преобразился, при этом сохранив свои исторические корни. Мне и самому было приятно посмотреть, как в скверах — Карла Маркса, Семеновском и Дружбы народов, на Славянской площади, Набережной — отдыхают наши жители. Это и мамы с детьми, и молодежь, и старшее поколение.
Весь этот комплекс благоустроенных мест сегодня действительно стал центром притяжения брянцев и гостей нашего прекрасного города, и это невозможно не заметить!», — написал Александр Богомаз в соцсети.
Ранее мы сообщали, что представители фонда привезли в Брянск выставку исторических гравюр и литографий, посвященных Императорскому дому Романовых, которая будет работать до 22 сентября, и посетили Брасово и Локоть, где восстанавливается исторический парк усадьбы брата последнего царя Великого князя Михаила. Там гости передали местному храму отреставрированную икону и участвовали в открытии выставки, посвященной историческому следу династии Романовых на земле Брянщины.
Накануне в Брянске также прошла конференция по истории дома Романовых, в которой участвовали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Орловской, Курской, Пензенской областей —
историки, педагоги, музейные и архивные работники, краеведы и другие.
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