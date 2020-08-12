Губернатор Александр Богомаз посетил молодежный центр в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с депутатом Госдумы от Брянщины Валентином Субботом и своим замом Александром Коробко встретился с молодежью. Для этого они посетили молодежный центр в Брянске.

Комментируя визит, один из брянских каналов в Телеграме, расценил этот поступок как верный.

«Это правильно. Будь текущие дела трижды важными, молодежь важнее. Да, юные россияне не ходят на выборы, и тактической пользы от таких встреч нет. Но рано или поздно именно нынешние молодые люди станут политическим классом. И уже сейчас им нужно передавать опыт. Если, конечно, дорого будущее региона и страны», — пишет автор канала.

Ранее на этом же канале похвалили кандидата в губернаторы от Казачьей партии Сергея Чернышова, который в рамках избирательной кампании организовал молодежный велопробег в День молодежи.

«Кто из ваших кандидатов в губернаторы сегодня, в день праздника, вспомнит о молодых людях? Архицкий и Курденко – вряд ли. У Богомаза накопилось множество рабочих вопросов, ему вырваться сложно. Остается Корнилов. Догадается ли молодой кандидат, что неплохо бы пообщаться с молодыми людьми?», — прокомментировали тогла акцию Чернышова в Телеграм-канале.

Губернаторские выборы на Брянщине пройдут 13 сентября, в Единый день голосования. На пост главы региона претендуют пять кандидатов, в том числе действующий губернатор.