Губернатор Александр Богомаз посетил молодежный центр в Брянске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вместе с депутатом Госдумы от Брянщины Валентином Субботом и своим замом Александром Коробко встретился с молодежью. Для этого они посетили молодежный центр в Брянске.
Комментируя визит, один из брянских каналов в Телеграме, расценил этот поступок как верный.
«Это правильно. Будь текущие дела трижды важными, молодежь важнее. Да, юные россияне не ходят на выборы, и тактической пользы от таких встреч нет. Но рано или поздно именно нынешние молодые люди станут политическим классом. И уже сейчас им нужно передавать опыт. Если, конечно, дорого будущее региона и страны», — пишет автор канала.
Ранее на этом же канале похвалили кандидата в губернаторы от Казачьей партии Сергея Чернышова, который в рамках избирательной кампании организовал молодежный велопробег в День молодежи.
«Кто из ваших кандидатов в губернаторы сегодня, в день праздника, вспомнит о молодых людях? Архицкий и Курденко – вряд ли. У Богомаза накопилось множество рабочих вопросов, ему вырваться сложно. Остается Корнилов. Догадается ли молодой кандидат, что неплохо бы пообщаться с молодыми людьми?», — прокомментировали тогла акцию Чернышова в Телеграм-канале.
Губернаторские выборы на Брянщине пройдут 13 сентября, в Единый день голосования. На пост главы региона претендуют пять кандидатов, в том числе действующий губернатор.
12.08.2020 14:00
«Войска дяди Васи»
В Ярцеве появился бюст «отца» ВДВ Василия Маргелова. В год 90-летия Воздушно-десантных войск в Смоленской области установили памятник Василию Маргелову — человеку, стоявшему у истоков создания в нашей армии Воздушно-десантных войск. Бюст торжественно открыли около досугового центра в Ярцеве. Человек-эпоха Героя Советского Союза, генерала армии, ветерана советско-финской и Великой Отечественной войн, участника Парада Победы Василия
12.08.2020 13:41
Все идёт по плану
Какие дороги ремонтируют этим летом в Смоленской области и как продвигаются запланированные работы? Губернатор Алексей Островский провёл совещание, на котором обсудили реализацию региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Как выполняются работы, запланированные на 2020 год, рассказал курирующий вопросы дорожного строительства
12.08.2020 13:38
Уголок для прогулок
Территория на проспекте Строителей останется зелёной зоной. На площадке на пересечении улицы Рыленкова и проспекта Строителей в Смоленске не будут строить фермерский рынок. Об этом во время рабочей поездки по городу сообщил губернатор Алексей Островский. Рынок нужен, но не здесь Идея создания в черте города фермерского рынка, удовлетворяющего санитарным правилам и требованиям логистической доступности, на
12.08.2020 13:02
Жительницу Рославльского района осудили за убийство брата
Жительницу Рославльского района признали виновной в убийстве двоюродного брата, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. В деревне Заплосское Рославльского района 2 июля 2019 года в 55-летняя осужденная устроила алкогольные посиделки со своим двоюродным братом. Пьяные родственники поругались на почве личной неприязни. Во время ссоры женщина схватила нож и ударила им своего двоюродного брата.
12.08.2020 11:53
Банк УРАЛСИБ досрочно погасил займ Агентства по страхованию вкладов в сумме 14 млрд рублей
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» досрочно возвратил займ Агентству по страхованию вкладов, опережая график, установленный планом финансового оздоровления, более чем на год. Банк воспользовался правом на досрочный возврат займа в сумме 14 млрд рублей в связи с тем, что процедура финансового оздоровления проходит успешно, а план финансового оздоровления выполняется с опережением. «Нынешнее решение о досрочном возврате одного
11.08.2020 17:26
В одном из смоленских дворов украли машину
На улицах Смоленска украли «ВАЗ-2113», которую сдали на металлолом, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Владелица машина заметила пропажу своего автомобиля и обратилась в полицию. Она рассказала, что машина не была застрахована, также она не защитила ее сигнализацией. Кроме того, легковушка была в таком плохом состоянии, что ее оценили в 50 тысяч рублей. Полиция