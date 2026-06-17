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ЖКХ

Улицу Окружную отремонтировали в Брянске по нацпроекту

2026, 17 июня 12:06
Улицу Окружную отремонтировали в Брянске по нацпроекту
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Улицу Окружную отремонтировали в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Окружной. Подрядная организация обновила почти километра дороги от улицы Азарова до улицы Донбасской. 

Грунтовая дорога изменилась до неузнаваемости. Специалисты укрепили обочины, уложили асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. На улице установили новые фонари со светодиодными светильниками.  

Также рабочие сделали искусственные неровности. В завершении ремонта подрядчик установил новые знаки и нанёс разметку. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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