Сенатор Андрей Турчак в Брянске почтил память погибших во Второй мировой войне и псковских десантников

Сенатор Андрей Турчак во время визита в Брянск, который начался сегодня, присоединился к акции «Цветы памяти», которая проходит по всей стране в память окончания Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, гость вместе с губернатором Александром Богомазом, сенатором Галиной Солодну, депутатами Госдумы от Брянщины Николаем Валуевым, Валентином Субботом и Валентиной Мироновой и брянскими чиновниками и депутатами возложил цветы монументы освободителям Брянска, памятнику «Круговая оборона» и бюстам пяти брянским бойцам Псковской десантной дивизии, погибшим в Чечне. К псковским десантникам сенатор питает особые чувства, ведь много лет он был главой Псковской области.

Ранее мы сообщали, что зам. председателя Совета Федерации побывал вместе с губернатором на строительстве Литейного моста и был впечатлен опережающими темпами работ.