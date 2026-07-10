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Брянцы могут побывать на тренировке в Центре подготовки космонавтов

2026, 10 июля 13:49
Брянцы могут побывать на тренировке в Центре подготовки космонавтов
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Брянцы могут побывать на тренировке в Центре подготовки космонавтов за победу в конкурсе видеороликов.

 

Минспорт России и Роскосмос проводят всероссийский конкурс «Спорт — просто космос». С 15 июня по 12 июля жители Брянской области могут снять видеоролик с выполнением физических упражнений и выложить его в соцсеть ВКонтакте с хэштегом #спортпростокосмос.

Несовершеннолетний победитель в возрасте от 14 до 18 лет посетит Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, а совершеннолетний – может стать участником тренировки с космонавтами. Все финалисты получат памятные подарки от Роскосмоса и Минспорта России.

Конкурс проходит в рамках государственной программы «Спорт России». Она направлена на создание условий для занятий спортом для каждого жителя страны и увеличение доли физически активных россиян до 70% к 2030 году.

 

Возрастные ограничения 12+

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