Брянцы могут побывать на тренировке в Центре подготовки космонавтов

2026, 10 июля 13:49

Брянцы могут побывать на тренировке в Центре подготовки космонавтов за победу в конкурсе видеороликов.

Минспорт России и Роскосмос проводят всероссийский конкурс «Спорт — просто космос». С 15 июня по 12 июля жители Брянской области могут снять видеоролик с выполнением физических упражнений и выложить его в соцсеть ВКонтакте с хэштегом #спортпростокосмос.

Несовершеннолетний победитель в возрасте от 14 до 18 лет посетит Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, а совершеннолетний – может стать участником тренировки с космонавтами. Все финалисты получат памятные подарки от Роскосмоса и Минспорта России.

Конкурс проходит в рамках государственной программы «Спорт России». Она направлена на создание условий для занятий спортом для каждого жителя страны и увеличение доли физически активных россиян до 70% к 2030 году.

Возрастные ограничения 12+