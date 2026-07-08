Жителя Жуковки суд оштрафовал за покушение на дачу взятки полицейскому

2026, 08 июля 18:37

Жителя Жуковки суд оштрафовал за покушение на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на дачу взятки полицейскому. На скамье подсудимых оказался 34-летний житель города Жуковки.

Днём 22 апреля мужчина попросил начальника отдела ГИБДД уничтожить составленный в отношении него административного протокола за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За это он предложил заплатить 100 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей.