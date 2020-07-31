Брянцам рассказали об отдыхе за границей

Пассажиры зарубежных рейсов должны быть готовы к карантинным мерам.

Директор турагентства рассказала, с какими сложностями столкнутся брянские туристы при возобновлении международных рейсов.

30 июля в Брянском горсовете обсудили проблемы туристической отрасли. По словам директора туристического агентства Альбины Сеничкиной, отмена поездок в этом году стала форс-мажорной ситуацией.

Возврат денег из собственных средств агентств не предусмотрен, поскольку турагентство – это посредник между туристом и туроператором, плата за туры поступает непосредственно на счет туроператора, а не агентства.

При этом в большинстве случаев между продавцами туров и покупателями найдены компромиссные решения. После стабилизации ситуации по COVID-19 туристы смогут воспользоваться забронированным туром, либо сделать перебронь на любые даты до 31 декабря 2021 года.

Также правительство предлагает льготные условия возврата денег людям старше 65 лет и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Им туроператор обязан вернуть деньги в течение двух месяцев.

Сегодня все пассажиры зарубежных рейсов должны быть готовы к возможным карантинным мерам, отметила Альбина Сеничкина. Это может произойти, если на борту самолета выявят заболевшего туриста.

По возвращении домой россияне в течение 72 часов с момента пересечения границы обязаны сдать тест на коронавирус. Напомним, в Брянске сдать анализы можно в пяти лабораториях.

Еще один сложный вопрос – возврат денег за полученную визу при несостоявшейся поездке. Вернуть средства, скорее всего, не получится, рассказала Альбина Сеничкина. Однако ряд стран готов передвинуть сроки действия виз. В таких случаях консульский сбор взиматься не будет.

Напомним, в этом году жители региона могут получить кэшбэк при путешествиях по России.