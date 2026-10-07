Лжеэкперты по инвестициям обманули двух брянцев за неделю

2026, 07 октября 13:04

Лжеэкперты по инвестициям обманули двух брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. По совету незнакомца женщина решила вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные «бизнес-партнёром» счета она перевела 410 тысяч рублей. После получения денег мнимый эксперт исчез.

В аналогичную ситуацию попал ещё один житель областного центра. При попытке быстро заработать он лишился 154 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела по фактам мошенничеств.