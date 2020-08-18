Брянцы пожаловались в соцсети на близость мусорного контейнера к окнам

Житель улицы Энгельса в Володарском районе Брянска опубликовал в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте фотографии мусорного контейнера и пожаловался, что тот установлен слишком близко к окнам дома.

«Вот мусорка — 21 век, контейнеры стоят с февраля месяца. В воскресенье большой контейнер вытащили прямо под окна, вот удивительно, почему прямо под подъезд не поставили, да можно сказать удобно мусор можно из окон выбрасывать. Такое уже было в Европе в Средние века. Вот интересно, сколько этот бардак будет продолжаться», — написал он.

Комментаторы иронизируют, что это могут быть происки половцев, печенегов или агентов Украины и Госдепа США, и советуют автору публикации, чтобы контейнер убрали, написать на нем «Навальный».