Брянец на полтора года отправится в колонию за драку с полицейским

Суд приговорил мужчину к полутора годам колонии общего режима. Тот с приговором не согласился и подал апелляцию. Однако доводы адвоката суд апелляционной инстанции не убедили – приговор остался в силе. Ближайшие полтора года драчуну предстоит провести в колонии.

Пьяный житель Фокино стал участником ДТП. Пока инспектор ДПС оформлял документы, нетрезвый автовладелец ударил его по голове. Суд оценил вред, нанесенный здоровью правоохранителя, как легкий.

Как сообщает региональная прокуратура, конфликт между автовладельцем и полицейским случился 24 августа прошлого года.

Более 200 км путей отремонтировано в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании Смоленском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания. С апреля текущего года железнодорожниками проведен ремонт 209 км железнодорожного полотна (65% от запланированного объема), заменено 17 стрелочных переводов. В августе планируется отремонтировать 8,7 км железнодорожного пути на перегоне Сафоново – Милохово и станции Сафоново. Ремонтные работы направлены на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры.

В смоленских парках ремонтируют скамейки и урны Рабочие благоустроили три парка Смоленска, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы прошли в сквере у кинотеатра «Октябрь», парке Пионеров и мемориале по проезду «Маршала Конева». Рабочие отремонтировали скамейки и урны. Кроме того на улицах Фрунзе, Кутузова, Лавочкина, Крупской (в районе домов 53,55,57,59,61,61А), Витебском шоссе, бульваре Гагарина рабочие привели в порядок траву. На Досуговском шоссе и Водяном

Еще 108 смолян, которые болели коронавирусом, вылечились В Смоленской области выявили 24 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 30 июля. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 5633 человек. 4003 смолян прошли лечение и выздоровели. Число выздоровевших (108) за сутки в четыре раза превысило число новых случаев. За минувшие сутки умерли еще три смолянина, у которых ранее подтвердился коронавирус.

Движение трамваев маршрута №2 прекращено на неопределенный срок с 29 июля 2020г. до окончания работ движение трамваев маршрута № 2 по улице Рыленкова (на ул.П.Алексеева) будет прекращено, сообщает на сайте МУТТП. Рабочие займутся реконструкцией участка магистральной теплосети в районе перекрестка улиц 25 Сентября — Рыленкова, проводимой ПАО «Квадра — Смоленская генерация». На период проведения ремонта движения трамваев будет организовано по схеме: Маршрут №

В Смоленске приводят в порядок адресные таблички на жилых домах Заменено более 1,5 тысяч указателей. В городе готовятся в всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба городской администрации. В ноябре прошлого года руководством одной из управляющих компаний городв было принято решение о полной замене адресных указателей на домах, обслуживаемых крупнейшей в городе управляющей организацией. К концу 2019 года были разработаны макеты аншлагов и номерных знаков и заключен