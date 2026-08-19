Мужчина попал в больницу после ДТП в Клинцовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла вечером 18 августа в Клинцовском районе. 51-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Lada. Легковушка съехала с дороги в кювет и врезалась в электроопору.
Водитель с тяжёлыми травмами попал в больницу. Инспекторы составили на некого несколько административных материалов, в том числе за отсутствие полиса ОСАГО.
По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.