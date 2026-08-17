Семья из Дятьково поучаствовала в Фестивале всероссийского комплекса ГТО

2026, 17 августа 13:05

Семья из Дятьково поучаствовала в Фестивале всероссийского комплекса ГТО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Красноярске прошёл VII Фестиваль Всероссийского физкультурно‑спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Участие в соревнованиях приняли 46 команд из 46 регионов. Более 180 участников состязались в стрельбе, подтягивании, отжимании, беге, прыжках и плавании, а также эстафете.

Брянскую область представила семья Чепелуевых из Дятьково. Глава семьи Виктор Чепелуев победил в поднимании туловища из положения лёжа за одну минуту, а также занял четвёртое место в многоборье.

«Бабушка Галя показала очень высокий результат в наклоне — возраст добавил сложности, но само выступление было по‑настоящему сильным. Мама Татьяна и сын Матвей тоже выложились на максимум и очень нас поддержали», — рассказал спортсмен.