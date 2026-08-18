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Брянский чемпион мира по рукопашному бою получил благодарность от Госдумы РФ

2026, 18 августа 10:48
Брянский чемпион мира по рукопашному бою получил благодарность от Госдумы РФ
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Брянский чемпион мира по рукопашному бою получил благодарность от Госдумы РФ. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

Накануне в Центре спортивной подготовки Брянской области состоялась встреча председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Федерального собрания России Олега Матыцина и врио замгубернатора региона Андрея Фроленкова с ведущими спортсменами. На мероприятии Олег Матыцин вручил Благодарственное письмо Госдумы РФ двукратному чемпиону мира по рукопашному бою Александру Горохову. Так депутаты оценили его значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.

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