Брянский чемпион мира по рукопашному бою получил благодарность от Госдумы РФ

2026, 18 августа 10:48

Брянский чемпион мира по рукопашному бою получил благодарность от Госдумы РФ. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в Центре спортивной подготовки Брянской области состоялась встреча председателя комитета по физической культуре и спорту Государственной думы Федерального собрания России Олега Матыцина и врио замгубернатора региона Андрея Фроленкова с ведущими спортсменами. На мероприятии Олег Матыцин вручил Благодарственное письмо Госдумы РФ двукратному чемпиону мира по рукопашному бою Александру Горохову. Так депутаты оценили его значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе.