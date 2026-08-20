Две модельные библиотеки откроют в Брянске ко Дню города

2026, 20 августа 15:32

Две модельные библиотеки откроют в Брянске ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На совещании при главе горадминистрации Александре Макарове обсудили подготовку к празднованию Дня города и 83-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В преддверии 17 сентября коммунальные службы наведут порядок на улицах города и развесят украшения. Праздничные мероприятия пройдут в парках, в учреждениях культуры и спорта. В Брянске состоятся показательные выступления, состязания, молодёжные турниры и мастер-классы по различным видам спорта. В муниципальном общественном транспорте экскурсоводы проведут «Путешествие по брянским улицам».

Подарком ко Дню города станет открытие двух модельных библиотек – №14 и 15. В учреждениях отремонтировал помещения, закупили современную технику и новые книги.