Брянский картофель прославили в рекламе чипсов

Брянский картофель был упомянут в одном из рекламных роликов чипсов Lays.

Сюжет ролика основан на том, что телеведущая из шоу «Вечерний Ургант» ездит по стране в поисках лучшего картофеля для рекламируемого ей продукта.

В числе других регионов она посещает Брянщину, где на ее вопрос, хороший ли у нас картофель, комбайнер отвечает: «Картошечка к картошечке».