Город32

Брянский картофель прославили в рекламе чипсов

17 августа 09:42 Общество
Брянский картофель прославили в рекламе чипсов
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Брянский картофель был упомянут в одном из рекламных роликов чипсов Lays.

Сюжет ролика основан на том, что телеведущая из шоу «Вечерний Ургант» ездит по стране в поисках лучшего картофеля для рекламируемого ей продукта.

В числе других регионов она посещает Брянщину, где на ее вопрос, хороший ли у нас картофель, комбайнер отвечает: «Картошечка к картошечке».

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