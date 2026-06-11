Улицу Окружную в Брянске отремонтировали по нацпроекту

2026, 11 июня 14:23

Почти километр улицы Окружной в Брянске отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Окружной. Подрядная организация ЗАО «Брянское ППЖТ» обновила почти километр дороги от улицы Азарова до улицы Донбасской.

Специалисты отремонтировали наружные инженерные сети и укрепили обочины. На проезжую часть рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик сделал тротуары и установили фонари с современными светодиодными светильниками. В завершении ремонта подрядчик нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами и поставил дорожные знаки.

Работы провели по национальному проекту. «Инфраструктура для жизни». Подрядчик готовит объект к приёмке в эксплуатации.