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ЖКХ

Улицу Окружную в Брянске отремонтировали по нацпроекту

2026, 11 июня 14:23
Улицу Окружную в Брянске отремонтировали по нацпроекту
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Почти километр улицы Окружной в Брянске отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Окружной. Подрядная организация ЗАО «Брянское ППЖТ» обновила почти километр дороги от улицы Азарова до улицы Донбасской.

Специалисты отремонтировали наружные инженерные сети и укрепили обочины. На проезжую часть рабочие уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик сделал тротуары и установили фонари с современными светодиодными светильниками. В завершении ремонта подрядчик нанёс разметку термопластиком со световозвращающими элементами и поставил дорожные знаки. 

Работы провели по национальному проекту. «Инфраструктура для жизни». Подрядчик готовит объект к приёмке в эксплуатации.

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