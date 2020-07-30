Брянское сельхозпредприятие травило округу химикатами

Нарушение выявили в Гордеевском районе.

Прокуратура выявила нарушение закона о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами в Брянской области.

В одном из сел Гордеевского района расположен неиспользуемый склад минеральных удобрений, который находится в аварийном состоянии. Склад состоит на балансе сельскохозяйственного предприятия с 1975 года.

Сегодня склад представляет собой полуразрушенное строение на открытом участке с остатками химических удобрений. Химикаты находятся в порванных полиэтиленовых пакетах.

Удобрения предприятие не использует, но и утилизировать не спешит. При этом доступ к ним не ограничен. Это, сообщили в прокуратуре, создает угрозу как для людей, так и для домашних животных в период их выпаса. Не исключают специалисты и возгорания на месте хранения.

Однако ни представители сельхозпредприятия, ни местные чиновники никаких мер по обеспечению безопасности не приняли.

По итогам проверки главе администрации Гордеевского района и руководителю сельхозпредприятия внесены представления. Также прокурор возбудил административное дело – его рассмотрит Россельхознадзор.