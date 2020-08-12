«Чистая планета» присоединилась к месячнику по благоустройству

АО «Чистая планета» участвует в городском месячнике по благоустройству.

— Региональный оператор заинтересован в сохранении экологии Брянской области и поддержанию чистоты не только на контейнерных площадках. На этой неделе в областном центре стартовал месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры. АО «Чистая планета», которая реализует федеральную реформу обращения с отходами и национальный проект «Экология» в брянском регионе, принимает активное участие в поддержании чистоты не только во время официальных мероприятий по благоустройству, но и в течение всего года: ликвидирует свалки, оказывает помощь в вывозе мусора с общественных территорий и зеленых зон отдыха после экорейдов. Так, с января месяца в рамках оказания благотворительной помощи мы уже приняли на полигоне более шестисот кубометров листвы, спиленных веток, порубочных остатков, строительных, крупногабаритных и других отходов – примерно сто мусоровозов, —прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Месячник по благоустройству стартвоал в Брянске 10 августа и продлится до 10 сентября, завершится в канун Дня города. В этом году из-за коронавируса городские власти решили не проводить традиционных субботников.