Губернатор: Учебные заведения Брянщины готовы к новому учебному году на 100%

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в среду на своей странице в социальной сети ВКонтакте, что 100% образовательных учреждений региона готовы к началу учебного года.

«100 % образовательных организаций Брянской области готовы к учебному году

338 дошкольных образовательных организаций, 466 общеобразовательных, 25 профессиональных и 107 организаций дополнительного образования приняты межведомственными комиссиями и готовы осуществлять образовательную деятельность в новом учебном году.

Оценка состояния комплексной безопасности и готовности общеобразовательных организаций региона к новому 2020-2021 учебному году была проведена с 5 по 15 августа комиссиями с участием представителей муниципальных органов власти, подразделений МЧС России, МВД России, ФСБ России, Росгвардии», — написал губернатор.

Один из комментатров спросил главу региона, где гарантия, что все они не закроются снова на карантин с 15 сентября, но ответа пока не получил.