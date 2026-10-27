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Криминал

Дистанционные мошенники обманули 22 брянцев на прошлой неделе

2026, 27 октября 17:31
Дистанционные мошенники обманули 22 брянцев на прошлой неделе
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Дистанционные мошенники похитили более 11 млн рублей у 22 брянцев на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлой неделе в полицию обратились 22 жителя Брянской области, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Граждане лишились 11 389 000 рублей.
Пять человек поверили в обман о необходимости «задекларировать денежные средства». Они лишились 3 449 000 рублей. 

Ещё трое брянцев поверили незнакомцам, которые предлагали якобы пройти медицинский осмотр. В ходе беседы злоумышленники получили доступ к счетам. Жертвы потеряли 1 265 000 рублей.

Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовных дел.  

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