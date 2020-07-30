Из-за непогоды в Брянске объявили экстренное предупреждение

В четверг в областном центре прогнозируют ливни, грозы и усиление ветра.

30 июля в Брянске объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщает городская администрация, в среду ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, местами ливни с обильным выпадением осадков и грозы. Ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

Вследствие усиления ветра возможно падение слабоукрепленных конструкций, аварийных деревьев, нарушения в электроснабжении.

Брянцев просят соблюдать осторожность. При чрезвычайных ситуациях необходимо обращаться к оперативному дежурному отдела ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС Брянска» по телефонам: 26-06-44, 26-36-52.