Более шести километров трассы отремонтировали в Дубровском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Дубровском районе завершился капитальный ремонт трассы «Брянск – Смоленск» – Немерь. 6,6 километра дороги от федеральной автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в сторону деревни Немерь обновила подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».
Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, а также пересечения и примыкание к дороге, укрепили обочины. На проезжей части рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие. В завершении ремонта подрядчик нанёс разметку.
Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».