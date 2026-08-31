Более шести километров трассы отремонтировали в Дубровском районе по нацпроекту

2026, 31 августа 14:33

Более шести километров трассы отремонтировали в Дубровском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Дубровском районе завершился капитальный ремонт трассы «Брянск – Смоленск» – Немерь. 6,6 километра дороги от федеральной автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в сторону деревни Немерь обновила подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, а также пересечения и примыкание к дороге, укрепили обочины. На проезжей части рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие. В завершении ремонта подрядчик нанёс разметку.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».