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ЖКХ

Более шести километров трассы отремонтировали в Дубровском районе по нацпроекту

2026, 31 августа 14:33
Более шести километров трассы отремонтировали в Дубровском районе по нацпроекту
Источник фото

Более шести километров трассы отремонтировали в Дубровском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Дубровском районе завершился капитальный ремонт трассы «Брянск – Смоленск» – Немерь. 6,6 километра дороги  от федеральной автодороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в сторону деревни Немерь обновила подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой». 

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, а также пересечения и примыкание к дороге, укрепили обочины. На проезжей части рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие. В завершении ремонта подрядчик нанёс разметку.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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