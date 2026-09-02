Брянец получил два года колонии и штраф за мошенничество

2026, 02 сентября 10:40

Брянец получил два года колонии и штраф за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор Советского районного суда города Брянска по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 40-летний брянец.

Фигурант сообщил юристу ложные сведения о проведении правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий в отношении жителя Брянска. Под видом содействия в уклонении от ответственности он предложил адвокату получить от указанного лица 3 млн рублей. Из них 2 млн якобы предназначались для взятки, а остальное – вознаграждение для них двоих.

Юрист обратилась в правоохранительные органы. При передаче муляжа денег 19 марта мужчину задержали сотрудники УФСБ.

Суд приговорил виновного к двум годам в исправительной колонии и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Защитник обжаловал приговор, указав на суровость наказания. Брянский областной суд не установил оснований для изменения решения.