Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянец получил два года колонии и штраф за мошенничество

2026, 02 сентября 10:40
Брянец получил два года колонии и штраф за мошенничество
Источник фото

Брянец получил два года колонии и штраф за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

В законную силу вступил приговор Советского районного суда города Брянска по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 40-летний брянец. 

Фигурант сообщил юристу ложные сведения о проведении правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий в отношении жителя Брянска. Под видом содействия в уклонении от ответственности он предложил адвокату получить от указанного лица 3 млн рублей. Из них 2 млн якобы предназначались для взятки, а остальное – вознаграждение для них двоих.

Юрист обратилась в правоохранительные органы. При передаче муляжа денег 19 марта мужчину задержали сотрудники УФСБ.

Суд приговорил виновного к двум годам в исправительной колонии и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Защитник обжаловал приговор, указав на суровость наказания. Брянский областной суд не установил оснований для изменения решения.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Лжебанкиры обманули троих брянцев на прошлой неделе
02 сентября 13:51
Лжебанкиры обманули троих брянцев на прошлой неделе
Директора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты сотрудникам
02 сентября 13:28
Директора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты сотрудникам
Батутный экстрим-парк в Брянске закрыли из-за травмирования ребёнка
02 сентября 12:40
Батутный экстрим-парк в Брянске закрыли из-за травмирования ребёнка

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16340) брянск (7195) ДТП (2856) ГИБДД (2424) прокуратура (2176) уголовное дело (2125) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1720) мчс (1578) коронавирус (1272) дороги (1136)