Брянский мастер завоевала диплом международного фестиваля народных ремесел

2026, 03 сентября 14:36

Брянский мастер завоевала диплом международного фестиваля народных ремесел. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В конце августа в природном парке «Околица» в Томской области состоялся XVII Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора». Участие в нём приняли участие мастера из 40 регионов России и шести стран — Беларуси, Китая, Кубы, Молдовы и Пакистана. Они представили свои изделия в четырёх направлениях: «Берестяной хоровод», «Деревянное мастерство», «Глиняный сказ» и «У каждой наковальни свой голос».

Народный мастер декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремёсел Брянской области Наталья Юдкина выполнила на конкурсе две работы из бересты — «Феникс» и «Баба‑Яга». Она завоевала диплом в специальной номинации «Живая традиция».