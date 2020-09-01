Концепцию реконструкции Великокняжеской усадьбы в Брасовском районе обусдили ученые

В Брянске накануне открылась научно-практическая конференция «Великий Князь Михаил Александрович. Жизнь. Эпоха. Судьба». Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, в ней участвовали губернатор Александр Богомаз, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, главный специалист Государственного архива РФ, кандидат исторических наук Владимир Хрусталев, научные работники и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Орла, Брянска, Курска, представители культуры и образования региона.
Участники выслушали и обсудили доклады о доклады о военной службе и благотворительной деятельности Великого Князя Михаила Александровича, его рукописном наследии, которое хранится в Государственном Архиве РФ, истории Брасовского имения и концепции реконструкции парка в нем, приспособление Дома архитектора в усадьбе для размещения в нем музея Великого Князя и о подготовке будушей экспозиции. Руководитель региональных проектов Фонда ЕСПО Сусанна Старцева отдельно рассказала туристическом потенциале региона в роли участника национального туристического проекта «Императорский маршрут».
— Я рад приветствовать вас на нашей гостеприимной героической Брянской земле! Брянская область в прошлом году была включена в федеральный проект «Императорский маршрут». Для нас большая честь и ответственность участвовать в этом проекте по сохранению и восстановлению той исторической памяти, которая связывает нашу область с родом Романовых.
Я хочу сказать огромное спасибо Вам, Анна Витальевна, за ту работу, которую Вы проводите в нашей стране, в Брянской области. Будет восстановлена часть усадьбы Великого Князя Михаила, что позволит жителям не только Брянской области, но и России приезжать, знакомиться и прикасаться к истории, а у нас 20 объектов, которые связаны с Домом Романовых. Сегодня здесь собрались представители научного сообщества, которые представляют разные регионы нашей страны, и это дает дополнительный стимул для дальнейшего изучения истории Дома Романовых и нашего Брянского края!, — сказал, приветствуя участников конференции губернатор.
— Это наш второй визит в Брянскую область, в восстанавливаемую усадьбу Великого Князя Михаила Александровича. Здесь люди принимают все настолько близко к сердцу, настолько профессионально и добросовестно относятся к своей работе!, — подчеркнула в ответном выступлении Анна громова.
Все доклады войдут сборник материалов, который поступит во все районные отделы образования и муниципальные библиотеки Брянщины.
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