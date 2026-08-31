Маршрут автобуса №50а в Брянске продлили до посёлка Чайковичи

2026, 31 августа 17:29

Маршрут автобуса №50а в Брянске продлили до посёлка Чайковичи с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 1 сентября муниципальный маршрут №50а «Универсам – Визит» в Брянске будет двигаться по новому маршруту. С такой просьбой в горадминистрацию не раз обращались жители посёлка Чайковичи. Теперь маршрут №50а будет ходить до улицы Чайковского, 125.

От остановочного пункта «Пос. Чайковичи» (ул. Чайковского, 125) автобус отходит в 10:02 и 11:27. От остановки «Универсам» он идёт в 10:45 и 12:10.