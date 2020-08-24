На Брянщине ликвидируют скотомогильники

На состоявшемся накануне состоянии губернатора Александра Богомаза с его заместителями обсудили ситуацию с ликвидацией скотомогильников на Брянщине. Как сообщает пресс-служба областного правительства, об этом начальник регионального управления ветеренарии Николай Шлык.

С 2016 года скотомогильники ликвидируют в восьми регионах страны. Брянщина стала девятым.

Ликвидируются скотомогильники по итечении установленного законом срока со дня последнего захоронения и признанные бесхозными. В восьми районах Брянщины эта работа завершена полностью, в остальных будет продолжаться до полной ликвидации скотомогильников.

Сейчас биологические отходы на территории Брянской области ликвидаруются в двух действующих скотомогильниках, которые находятся в ведении у хозяйствующих субъектов, на специализированном предприятии в Унече и в Брянской мясной компании. А также на самих предприятиях, в процессе деятельности которых они появляются.