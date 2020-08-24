На Брянщине подтвердилось 25 заражений коронавирусом

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Брянской области опубликовал свежую статистику по заразившимся, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 25 новых случаев заражения коронавирусом. Новых выздоровевших и умерших от коронавируса и вызванных им осложнений нет.

Всего на Брянщине зарегистрировано 8047 инфицированных, из них выздоровели 6614 человек и умерли 35.

С начала пандемии в регионе сделано 132 992 исследования на коронавирус.