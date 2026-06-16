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Фигуристки из Климово завоевали пять медалей финала Гран-при России

2026, 16 июня 10:11
Фигуристки из Климово завоевали пять медалей финала Гран-при России
Источник фото

Фигуристки из посёлка Климово завоевали пять медалей финала Гран-при России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в Москве прошёл финал Гран-при России и Ассоциации развития массового фигурного катания. В сезоне 2025-2026 года прошло 42 этапа с участием спортсменов из 27 регионов России и Белоруссии. В финал вышли 500 фигуристов, в том числе и воспитанницы отделения фигурного катания на коньках Климовской спортивной школы. 

В произвольной программе второе место заняли Варвара Глот и Евангелина Николаева. В интерпретации серебряным призёром стала Арина Данильченко, а бронзовым – Софья Володина. Также третье место заняла Диана Кожемяко в категории «Пре-Бронза. Детский I».

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