Фигуристки из Климово завоевали пять медалей финала Гран-при России

2026, 16 июня 10:11

Фигуристки из посёлка Климово завоевали пять медалей финала Гран-при России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в Москве прошёл финал Гран-при России и Ассоциации развития массового фигурного катания. В сезоне 2025-2026 года прошло 42 этапа с участием спортсменов из 27 регионов России и Белоруссии. В финал вышли 500 фигуристов, в том числе и воспитанницы отделения фигурного катания на коньках Климовской спортивной школы.

В произвольной программе второе место заняли Варвара Глот и Евангелина Николаева. В интерпретации серебряным призёром стала Арина Данильченко, а бронзовым – Софья Володина. Также третье место заняла Диана Кожемяко в категории «Пре-Бронза. Детский I».