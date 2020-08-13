На Брянщине заразились коронавирусом 32 человека и выздоровели 17

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Брянской области опубликовал свежую статистику по инфицированным, выздоровевшим и умершим. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 32 случая заражения и 17 фактов выздоровления.

Всего на Брянщине зарегистрировано 7739 заразившихся, их них выздоровели 6310, умерли 35.

Выполнено 121 792 исследования на коронавирус, в том числе 1007 за минувшие сутки.