Новые остановки общественного транспорта установили на улице Советской в Брянске

2026, 18 июня 11:40

Новые остановки общественного транспорта установили на улице Советской в Брянске во время капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице Советской в Брянске продолжается капитальный ремонт. Подрядчик обновит два километра дороги. На большей её части уже уложен выравнивающий слой асфальта. В настоящее время рабочие занимаются корректировкой высоты люков. На этом участке — около 80 колодцев.

Остановку общественного транспорта «Редакция газеты «Брянский рабочий» подрядчик расширил. Там появились два новых остановочных комплекса для комфортного ожидания общественного транспорта.

Над пешеходными переходами улицы Советской сделают дополнительные светодиодные светильники. На тротуарах уложат новый асфальт и заменят старую плитку.

Кроме того, на пустыре около роддома подрядчик обустраивает муниципальную автопарковку. Территорию засыпают щебнем и готовят к асфальтированию.

Обновление обойдётся в почти 63 миллиона рублей. Ремонт проводят по программе «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют в августе.