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Брянская стрелки общества «Динамо» выиграли всероссийский турнир

2026, 17 июня 15:01
Брянская стрелки общества «Динамо» выиграли всероссийский турнир
Источник фото

Брянская стрелки общества «Динамо» выиграли всероссийский турнир. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

На прошлой неделе в городе Суздале Владимирской области прошли всероссийские соревнования общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия В турнире приняли участие свыше 60 команд.

Сборная региональной организации «Динамо» впервые в истории заняла первое место в стрельбе из пистолета. Брянские силовики опередили команду Приморского края на одно очко в общем зачёте.

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