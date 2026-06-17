Брянская стрелки общества «Динамо» выиграли всероссийский турнир

2026, 17 июня 15:01

Брянская стрелки общества «Динамо» выиграли всероссийский турнир. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в городе Суздале Владимирской области прошли всероссийские соревнования общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия В турнире приняли участие свыше 60 команд.

Сборная региональной организации «Динамо» впервые в истории заняла первое место в стрельбе из пистолета. Брянские силовики опередили команду Приморского края на одно очко в общем зачёте.